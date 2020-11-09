Главный тренер сборной Украины U-21 сделал несколько изменений в составе перед началом подготовки к ноябрьским матчам команды.

В окончательный список молодежной команды вошли 23 игрока, информирует официальный сайт УАФ. Уже сегодня, 9 ноября, коллектив должен собраться в полном составе и начать сбор.

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Три футболиста (Кучерук, Кравчук и Якимец) только сдали тесты на COVID-19 и, если их результаты будут отрицательными, присоединятся к сборной вечером.

Интересно, что по сравнению с объявленным составом 29 октября, в списке отсутствуют несколько игроков, в частности Дмитрий Ризнык (Ворскла), Константин Вивчаренко, Георгий Цитаишвили, Ярослав Надольский, Богдан Билошевский (все – Динамо), Назарий Муравский, Дмитрий Топалов (оба – Мариуполь ), Арсений Батагов (СК Днепр-1) и Максим Лунев (Зоря).

После внесенных изменений состав сборной Украины U-21 выглядит следующим образом:

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Владислав Кучерук (Колос), Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Кристиан Биловар (оба – Динамо), Владислав Дубинчак (СК Днепр-1), Игорь Снурницин (Олимпик), Тимур Стецков, Роман Вантух, Владислав Бабогло (все – Александрия), Богдан Милованов (Спортинг).

Полузащитники: Даниил Семилет (Ворскла), Владимир Бражко (Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко (оба – СК Днепр-1), Артем Бондаренко (Мариуполь), Георгий Судаков (Шахтер), Владимир Якимец (Львов), Даниил Кравчук (Ворскла ).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Даниил Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Отметим, "сине-желтые" сыграют два заключительных поединка отборочного турнира Евро-2021 (U-21) – против Мальты 13 ноября на острове в городе Та-Кали и против Северной Ирландии 17 ноября в Ковалёвке.

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