"У нас появятся дебютанты, без этого никак. Можем сказать, что есть проблемы с атакующим звеном. Мудрик в национальной сборной, а Назаренко травмировался, мы потеряли крайних игроков атаки.

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Мы и до этого наблюдали на сборах за Кулиевым из Миная. Достаточно хорошие впечатления оставил, а также Хлань из Зари. Это новые имена, на которые мы рассчитываем сегодня", – объяснил Ротань в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что 20-летний Эльдар Кулиев уже вполне мог защищать цвета Азербайджана. В прошлом году ему поступало соответствующее предложение, но мать воспитанника Шахтера посоветовала воздержаться от этого решения.

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