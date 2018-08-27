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Сборная Украины U-21: Головко вызвал на сбор Лучкевича, Борячука и еще 17 футболистов

20:03 112 Читати українською
Сборная Украины U-21: Головко вызвал на сбор Лучкевича, Борячука и еще 17 футболистов
молодежная сборная Украины / фото: ФФУ

Молодежная сборная Украины проведет спарринг с Оболонь-Бровар, главный тренер Александр Головко вызвал 19 футболистов.

Молодежная сборная Украины проводит сбор с 27 по 29 августа, в рамках которого встретится с Оболонь-Бровар. Матч состоится 29 августа, начало игры в 11:30.

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Вратари: Владимир Маханьков (Динамо), Владимир Крынский (Олимпик).

Защитники: Валерий Лучкевич (Стандард, Бельгия), Денис Попов (Динамо), Мирослав Мазур (Ворскла), Алексей Быков, Игорь Кирюханцев, Сергей Чоботенко (все – Мариуполь), Владислав Дубинчак, Александр Осман (оба – Арсенал-Киев).

Полузащитники: Ахмед Алибеков (Динамо), Марьян Мысык (Ворскла), Александр Пихальонок (Мариуполь), Юрий Вакулко (Арсенал-Киев), Игорь Когут (СК Днепр-1).

Нападающие: Андрей Борячук (Мариуполь), Андрей Штогрин (Черноморец), Владислав Алексеев (Арсенал-Киев), Олег Кожушко (СК Днепр-1).

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На следующей неделе молодежная сборная Украины соберется вновь и будет непосредственно вести подготовку к матчам отборочного турнира Евро-2019 (U-21) против команд Латвии и Андорры. Они состоятся в Запорожье соответственно 7-го и 11 сентября, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Сборная Украины Александр Головко Александр Головко Украина U-21 Украина U-21
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