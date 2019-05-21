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Сборная Украины U-20 прибыла в Польшу на чемпионат мира-2019

21 мая 10:02 113 Читати українською
Сборная Украины U-20 прибыла в Польшу на чемпионат мира-2019
Сборная Украины U-20 / ФФУ

Сборная Украины U-20 провела свою первую тренировку в Бельско-Бяле в рамках подготовки к чемпионату мира-2019.

УАФ на своем официальном сайте сообщила, что сборная Украины U-20 прибыла в Польшу и провела первую тренировку в Бельско-Бяле.

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Уже в эту пятницу, 24 мая, подопечных Александра Петракова ожидает матч 1 тура Мундиаля против США. Также "желто-синие" сыграют против Катара и Нигерии.

Отдельно от партнеров прибыл голкипер Андрей Лунин, которого Леганес отпустил только после последнего тура Ла Лиги.

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