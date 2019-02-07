Сборная Украины U-20 узнала потенциального соперника на молодежном ЧМ-2019

Молодежная сборная Украины может сыграть против ровесников из Сенегала на чемпионате мира-2019 U-20.

Футбольный комментатор Дмитрий Джулай в своем Twitter написал о выходе сборной Сенегала на ЧМ-2019 U-20, на котором также будет выступать молодежная сборная Украины.

Занедбана школа

"Определился еще один возможный соперник сборной Украины на молодежном чемпионате мира. Сенегал стал первым полуфиналистом КАН U-20. Солидная команда, самая интересная в первых двух турах.

P.S. За Нигер вчера забил красивым ударом издали игрок по фамилии Сабо", – написал Джулай.

Подоланий страх