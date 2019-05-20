Сборная Украины U-20 отправилась в Польшу на ЧМ-2019

Сегодня 20 игроков, тренеры и административно-медицинский персонал сборной Украины U-20 отправились в Краков.

Уже в Польше к команде присоединится голкипер испанского Леганеса Андрей Лунин, который еще позавчера участвовал в матче испанской Примеры против Уэски. Также вечером "сине-желтые" проведут тренировку на местном стадионе, сообщает пресс-служба ФФУ.

Сборная Украины U-20 определилась с заявкой на ЧМ-2019

В польском городке Бельско-Бяле украинцы будут жить в "Qubus Hotel Bielsko-Biala", где и продолжат подготовку к стартовому матчу чемпионата мира против сборной США, который состоится 24 мая.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 23 мая по 15 июня. По результатам жеребьевки сборная Украины U-20 попала в группу D, где сыграет со сборными США (24 мая), Катара (27 мая) и Нигерии (30 мая).

UA: Первый покажет матчи сборной Украины U-20 на ЧМ-2019