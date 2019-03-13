Сборная Украины U-20 определилась с соперниками на тренировочном сборе

Главный тренер команды Александр Петраков огласил список футболистов, которые будут задействованы на этом этапе подготовки.

18 марта юношеская сборная Украины вылетит в Валенсию на тренировочный сбор. Это будет последняя репетиция сине-желтых перед чемпионатом мира, который будет проходить с 23 мая по 15 июня в Польше, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Во время этого сбора команда проведет два контрольных матча. Спарринг с Южной Кореей состоится 21-го марта, а поединок с Уругваем – 25-го.

Вратари: Владислав Кучерук (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Юхим Конопля (все – Шахтер Донецк), Денис Попов (Динамо Киев), Александр Сафронов (СК Днепр-1), Даниио Бескоровайный (Земплин, Словакия), Олег Веремиенко (Калуш), Александр Авраменко (Карпаты Львов).

"Хочется, чтобы победил здравый смысл, а клубы отпустили игроков на чемпионат мира", – наставник Украины U-20 Петраков

Полузащитники: Сергей Булеца (Динамо Киев), Алексей Хахлев (Алавес, Испания), Кирилл Дрышлюк (Александрия), Александр Беляев (СК Днепр-1), Николай Мусолитин (Черноморец Одесса), Вадим Янчак (Львов).

Нападающие: Андрей Кулаков (Шахтер Донецк), Владислав Вакула (Мариуполь), Юрий Козыренко (Ворскла Полтава), Денис Устименко (Александрия).