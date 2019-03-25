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Сборная Украины U-20 оказалась сильнее Уругвая в матче с тремя удалениями

25 марта 23:25 88 Читати українською
Сборная Украины U-20 оказалась сильнее Уругвая в матче с тремя удалениями
Александр Петраков / фото: Павел Кубанов

Юношеская сборная Украины переиграла сверстников из Уругвая в товарищеском поединке.

Товарищеский матч

Уругвай (U-20) – Украина (U-20) – 1:2

Голы: Араухо, 72 - Устименко, 39, Янчак, 47

В стартовые 10 минут хозяева были значительно активнее "сине-желтых". Однако украинцы быстро оправились и перехватили инициативу.

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Как следствие, на 39-й минуте Денис Устименко вывел нашу команду вперед. А сразу после перерыва Денис Янчак, который только что вышел на замену, удвоил преимущество подопечных Александра Петракова.

После этого на поле начали возникать стычки, и игра приобрела откровенно жесткий характер на грани с грубостью. Южноамериканцы явно не желали мириться с поражением и провоцировали наших игроков. В итоге дошло до взаимного удаления, а затем поле за второй "горчичник" покинул еще один уругваец.

Наши соперники смогли забить один мяч, и поединок завершился победой украинцев со счетом 2:1, сообщает ФФУ.

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Уругвай Уругвай Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20
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