В заявку попал 21 футболист, представляющих 18 различных клубов. Уже 16 сентября “сине-желтые” отправятся в Южную Америку, а первым испытанием станет товарищеская встреча с Австралией в ночь с 21 на 22 сентября (начало – в полночь по киевскому времени).

Мировое первенство среди игроков до 20 лет продлится с 27 сентября по 19 октября сразу в пяти чилийских городах: Вальпараисо, Сантьяго, Винья-дель-Мари, Ранкагуа и Тальце. Турнир соберет 24 участника со всех шести континентов. Сначала команды сыграют в групповом этапе (шесть квартетов), после чего в 1/8 финала выйдут по две лучшие сборные каждой группы и четыре из шести команд, занявших третьи места. Далее соревнования будут проходить по олимпийской системе.

Состав сборной Украины на ЧМ-2026 U-20:

Вратари: Станислав Ванивский (Сталь Жешув, Польша), Владислав Крапивцов (Жирона, Испания), Маркиян Бакус (ЛНЗ Черкассы).

Защитники: Кирилл Дигтярь, Даниэль Вернаттус (оба – Металлист Харьков), Николай Киричок (Карпаты Львов), Владислав Кисель (Понферрадина, Испания), Максим Мельниченко (Полесье Житомир), Максим Деркач (Тукумс 2000, Латвия), Алексей Гусев (Кудривка).

Полузащитники:, Геннадий Синчук (Монреаль, Канада), Даниил Кревсун (Боруссия Д, Германия), Артур Шах (Карпаты Львов), Богдан Будко (АЗ, Нидерланды), Даниил Ващенко (Александрия), Матвей Панченко (Металлист 1925 Харьков), Кристиан Шевченко (Вотфорд, Англия) 0 Виталий Катрич (Ингулец Петрово), Ярослав Караман (Полесье Житомир).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Александр Пищур (ЕТО, Венгрия).

Стоит отметить, Виктор Вацко сообщал, что несколько клубов отказались отпускать своих игроков на международные соревнования. Нюрнберг – форварда Артема Степанова, Эмполи – нападающего Богдана Попова, а Кишварда – голкипера Илью Поповича. Среди украинских клубов Карпаты оставляют в составе голкипера Назара Домчака, Заря – Саленко, Горбача и Маткевича, а Динамо – центрбека Тараса Михавка.

