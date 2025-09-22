Сборные Украины и Австралии U-20 встретились в спарринге в Чили, где будет проходить чемпионат мира-2025.

Товарищеские матчи

Украина U-20 – Австралия U-20 – 2:3

Голы: Дигтярь, 61, Кревсун, 72, – 18, 36, 90+2

Удаление: вратарь сборной Австралии, 70

Состав сборной Украины U-20: Бакус (Ванивский, 46), Катрич (Киричок, 46), Кисель, Мельниченко (Вернаттус, 46), Гусев (Дигтярь, 46), Деркач, Панченко (Кревсун, 46), Ващенко (Шевченко, 46), Шах (Будко, 46), Пищур (Пономаренко, 46), Караман.

Первый тайм получился для подопечных Дмитрия Михайленко неудачным – австралийцы забили на 18 и 36 минутах. Правда, Украина U-20 отыгралась – Кирилл Дигтярь сократил отставание, а Даниил Кревсун после удаления голкипера соперников счет сравнял. Но на 90+2 минуте австралийцы в меньшинстве умудрились вырвать победу.

Стоит добавить, что Австралия также участвует на чемпионате мира-2025 среди команд U-20, который будет проходить с 27 сентября по 19 октября в Чили. На групповой стадии "сине-желтым" придется сыграть со сборными Южной Кореи (27 сентября), Панамы (30 сентября) и Парагвая (3 октября).

