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Сборная Украины U-20 минимально одолела сверстников из Южной Кореи

23:23 11 Читати українською
Сборная Украины U-20 минимально одолела сверстников из Южной Кореи
Александр Петраков / фото: ФФУ

Юношеская сборная Украины сыграла товарищеский матч против Южной Кореи

Товарищеский матч

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 1:0

Гол: Булеца, 5

Украина U-18 крупно уступила Болгарии U-18 в товарищеском матче

Юношеская сборная Украины на сборе в Испании провела товарищеский матч против сборной из Южной Кореи. Подопечные Александра Петракова забили уже на 5 минуте, отличился динамовец Сергей Булеца.

Во втором тайме выход один на один не реализовал футболист Мариуполя Владислав Вакула, в связи с этим минимальная победа сборной Украины – 1:0.

Молодежная сборная Украины в первом матче Ротаня не смогла дожать Эстонию

К слову, еще один товарищеский поединок подопечные Петракова проведут 25 марта против юношеской сборной Уругвая.

Теги
Сборная Украины U-21 Сергей Булеца Сергей Булеца Украина U-20 Украина U-20
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