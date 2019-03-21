Сборная Украины U-20 минимально одолела сверстников из Южной Кореи

Юношеская сборная Украины сыграла товарищеский матч против Южной Кореи

Товарищеский матч

Украина U-20 – Южная Корея U-20 – 1:0

Гол: Булеца, 5

Украина U-18 крупно уступила Болгарии U-18 в товарищеском матче

Юношеская сборная Украины на сборе в Испании провела товарищеский матч против сборной из Южной Кореи. Подопечные Александра Петракова забили уже на 5 минуте, отличился динамовец Сергей Булеца.

Во втором тайме выход один на один не реализовал футболист Мариуполя Владислав Вакула, в связи с этим минимальная победа сборной Украины – 1:0.

Молодежная сборная Украины в первом матче Ротаня не смогла дожать Эстонию

К слову, еще один товарищеский поединок подопечные Петракова проведут 25 марта против юношеской сборной Уругвая.