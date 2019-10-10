Сборная Украины U-19 расписала ничью в матче против Греции

Сборная Украины U-19 сыграла вничью во втором товарищеском матче против сверстников из Греции.

Товарищеские матчи.

Украина U-19 – Греция U-19 – 0:0

Нереализованный пенальти: Цолис, 30

Украина U-19: Трубин, Мудрик, Калинчук, Махонин, Рудавский, Пидручный (Якуба, 65), Гуров (Гирный, 61), Батагов, Шамич (Гудзинский, 46), Духота (Снисар, 65), Шуранов (Сикан, 46).

Сборные Украины и Греции U-19 не смогли выявить сильнейшего во втором товарищеском матче. В первом тайме греки владели инициативой. Гости имели самый острый момент игры, заработав пенальти, однако Цолис не сумел переиграть Трубина.

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Во втором тайме Греция также владела инициативой, украинцы же играли на контратаках, однако ни одной из команд не удалось отличиться забитыми мячами.

Напомним, сборная Украины U-19 готовится к квалификационному раунду Евро-2020. Соперниками украинцев в борьбе за путевки в элит-раунда соревнований будут сборные Швеции, Словении и Эстонии.

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