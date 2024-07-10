Контрольный матч.

Украина U-19 – Олимпия Польша – 2:1

Голы: Пономаренко, 80, 83 – ?, 60, (пен.)

Сборная Украины U-19 встретилась в спарринге с представителем третьего дивизиона Польши – Олимпией. Подопечные Дмитрия Михайленко пропустили первыми – Олимпия повела в счете благодаря голу с пенальти на 60-й минуте.

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Однако, судьбу поединка определил нападающий Динамо Матвей Пономаренко. Он сравнял счет на 80-й минуте, а на 83-й он вырвал победу для Украины, забив мощным ударом со штрафного. Интересно, что форвард завоевал право пробить, выиграв в "камень ножницы бумагу" у партнера.

К слову, уже завтра, 11 июня, сборная Украины U-19 вылетит в Северную Ирландию, где состоится Евро-2024. Подопечные Дмитрия Михайленко начнут турнир матчем против Северной Ирландии (15 июля). Следующим соперником станет Норвегия (18 июля), а завершится групповой этап поединком против Италии (21 июля).

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