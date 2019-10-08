Сборная Украины U-19 одержала волевую победу над командой Греции

В первом товарищеском матче между юношескими сборными U-19 Украины и Греции победу праздновали наши ребята.

Товарищеский матч

Украина (U-19) – Греция (U-19) – 2:1

Голы: Якуба, 67, Горный, 75 – Факкис, 52

В первом тайме преимуществом владели греческие юноши. Подопечные Олега Кузнецова к перерыву не нанесли ни одного удара по воротам соперника. В начале второй половины встречи гости открыли счет – точным ударом после фланговой передачи отличился Факкис. На 67-й минуте "сине-желтые" с углового сравняли: Пидручный подал, Гудзинский головой подправил мяч на дальнюю штангу, а Якуба отправил круглого в сетку.

Сборная Украины U-19 уступила Румынии в спарринге

На 75-й минуте мощный удар метров с 20-ти нанес Сикан. Голкипер греков парировал удар, однако первым на добивании был Гирный. Могли украинцы отличиться и в третий раз, но мяч после удара Батагова попал в перекладину.

К слову, второй поединок эти соперники проведут 10 октября в Киеве на НТК им. В. Банникова. Начало – в 13:00.

Сікан – 22 хвилини, Холанд – 17 голів: шокуючий контраст найкращих бомбардирів юнацького ЧС-2019 – відчуйте різницю