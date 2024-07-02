После завершения взрослого Евро стартует турнир для юношей. Украина будет среди участников.

Подопечные Дмитрия Михайленко попали в группу, где ее соперниками будут Италия, Норвегия и Северная Ирландия. В плей-офф выйдет две лучшие команды, третье место сыграет стыковой матч за право выхода на ЧМ-2025 (U-20).

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Евро-2024 U-19 стартует 15 июля, но сборная Украины начнет подготовку к нему 4 числа. Дмитрий Михайленко вызвал в расположение команды 23 футболиста, сообщает пресс-служба УАФ.

Заявка сборной Украины U-19:

Вратари: Маркиан Бакус (Рух), Вячеслав Суркис (Динамо), Владислав Крапивцов (Днепр-1).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – Динамо), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – Шахтер), Максим Мельниченко (Днепр-1), Кирилл Дегтярь (Металлист).

Полузащитники: Виктор Цуканов (Шахтер), Даниил Ващенко (Александрия), Андрей Маткевич (Динамо), Самуэль Обинайя (Металлист 1925), Рамик Гаджиев (Днепр-1), Геннадий Синчук (Металлист), Александр Фетько (Карпаты), Даниил Кревсун (Боруссия Д), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров (Сандерленд), Кристиан Шевченко (Уотфорд).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо), Дмитрий Богданов (Динамо Д, Германия).

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