Главный тренер юношеской сборной Дмитрий Михайленко объявил список игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе и матчах отбора на чемпионат Европы.

Вызов получили 22 футболиста, сообщает официальный сайт УАФ. Стоит выделить присутствие в заявке 17-летнего полузащитника английского Манчестер Юнайтед Захара Бауманна, который на днях получил паспорт гражданина Украины.

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Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Вячеслав Суркис (Динамо), Назар Макаренко (Александрия), Маркиян Бакус (Рух).

Защитники: Денис Дикий, Владислав Захарченко, Максим Коробов (все – Динамо), Владислав Шершень (Колос), Даниэль Вернаттус, Кирилл Дигтярь (оба – Металлист), Александр Гавриленко (Шленск, Польша).

Полузащитники: Даниил Ищенко, Кирилл Осипенко, Богдан Редушко (все – Динамо), Виктор Цуканов (Шахтер), Геннадий Синчук (Металлист), Илья Хруник (Прикарпатье), Артем Гусол (Колос), Кристиан Шевченко (Уотфорд, Англия), Захар Бауманн (Манчестер Юнайтед, Англия), Максим Лень (Фортуна, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо), Александр Ломага (Шахтер).

Напомним, юношеская сборная Украины U-19 с 13-го по 19 ноября в Нидерландах будет участвовать в квалификационном раунде Евро-2025. Кроме хозяев, "сине-желтым" будут противостоять сборные Казахстана и Словении.

В элит-раунд отбора выйдут по две первые сборные каждой группы квалификационного раунда и лучшая третья. Вместе с Португалией весной 2025 года в семи группах они будут бороться за семь путевок в финальный турнир. Румыния как хозяин такую получила автоматически.

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