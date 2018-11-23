Сборная Украины U-19 будет в третьей корзине жеребьевки отбора к Евро-2019

6 мая в штаб-квартире УЕФА в Ньоне во время церемонии жеребьевки юношеская сборная Украины узнает имена своих соперников в элитном раунде отбора на Евро-2019.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, 28 сборных, которые примут участие в элитном раунде отбора на Евро-2019 (U-19), который состоится в Армении, разбиты на четыре корзины по семь команд согласно их рейтингу.

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Юношеская сборная Украины U-19, которую возглавляет Сергей Попов, после выступления в первом раунде квалификации занимает в этом реестре шестнадцатое место. Таким образом, во время процедуры жеребьевки наша команда будет находиться в корзине С.

Победители квартетов попадут в финальную часть Евро-2019 (U-19), где присоединятся к хозяину соревнований – Армении.

Составы корзин:

Корзина А: Португалия, Германия, Греция, Испания, Италия, Ирландия, Франция.

Корзина B: Шотландия, Сербия, Израиль, Россия, Чехия, Венгрия, Нидерланды.

Корзина C: Англия, Украина, Турция, Уэльс, Швейцария, Азербайджан, Норвегия.

Корзина D: Бельгия, Хорватия, Румыния, Словения, Дания, Польша, Кипр.