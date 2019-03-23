Сборная Украины U-18 во второй раз за три дня проиграла сверстникам из Болгарии

Подопечные Олега Кузнецова уступили сборной Болгарии со счетом 0:1.

Товарищеские матчи

Украина U-18 – Болгария U-18 – 0:1

Гол: (?), 75

Нереализованный пенальти: Волошин, 79

Сегодня юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2001 года рождения) сыграли на выезде второй товарищеский матч с болгарскими сверстниками. Напомним, что двумя днями ранее подопечные Олега Кузнецова уступили со счетом 0:3.

Україна U-19 програла Італії та втратила шанси на вихід у фінальний турнір Євро-2019

К сожалению, не удалось избежать поражения "сине-желтым" и сейчас – 0:1. Гол украинцы пропустили на 75-й минуте. Был шанс отыграться, однако на 79-й минуте Волошин не смог переиграть голкипера хозяев ударом с 11-метровой отметки.