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Сборная Украины U-18 во второй раз переиграла сверстников из Армении

15:13 50 Читати українською
Сборная Украины U-18 во второй раз переиграла сверстников из Армении
Сборная Украины U-18 / УАФ

Сборная Украины U-18 разобралась с Арменией в рамках товарищеского матча.

Товарищеские матчи.

Украина U-18 – Армения U-18 – 1:0

Гол: Абдуллаев, 73

Состав сборной Украины U-18: Фесюн, Матусевич (Эгбуджуо, 71), Павлюк, Павленко (Авдеев, 46), Комарец (Шиш, 71), Тлумак (Соловьев, 46), Судаков, Гаджук (Гулько, 68), Брагарь (Кобак, 68), Абдуллаев, Чидомере (Свитюха, 71; Шевченко, 83).

Сборная Украины U-18 во второй раз подряд победила Армению в товарищеской встрече. Команды долго не могли отличиться, но уже во втором тайме Абдуллаев принес победу "желто-синим".

Сборная Украины U-18 разгромила сверстников из Армении

Напомним, в первой товарищеской встрече украинцы разгромили сборную Армении (5:1).

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Теги
Товарищеские матчи Сборная Украины Армения Армения Владимир Езерский Владимир Езерский Украина U-18 Украина U-18
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