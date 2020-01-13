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Сборная Украины U-18 сыграет на двух турнирах в 2020 году

13 января 19:08 38 Читати українською
Сборная Украины U-18 сыграет на двух турнирах в 2020 году
Владимир Езерский / УАФ

Сборная Украины U-18 запланировала четыре этапа подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы 2021 года.

Сборная Украины U-18 начнет первый тренировочный сбор 23 марта в Турции, во время которого подопечные Езерского сыграют на Кубке Федераций, сообщает официальный сайт УАФ.

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На втором этапе, который пройдет с 14 по 23 мая, "сине-желтые" выступят на Slovakia Cup с участием восьми команд. Сборная Украины сыграет свои матчи 18, 19, 21 и 22 мая. Третьи сборы начнется 31 августа, во время которого подопечные Езерского дважды сыграют против болгарских сверстников (5 и 7 сентября).

Заключительный сбор перед квалификационным раундом Евро-2021 (U-19) подопечные Владимира Езерского проведут дома в период с 5 по 13 октября, сыграв два контрольных поединка. Матчи квалификационного раунда состоятся 10, 13 и 16 ноября, а соперниками "сине-желтых" будут команды Черногории, Беларуси и Израиля.

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