Сборная Украины U-18 стала победителем международного турнира в Чехии

В Чехии завершился турнир Вацлава Ежека. В этом году победителем соревнований стала сборная Украины.

Сборная Украины среди игроков до 18 лет одержала победу на международном турнире имени Вацлава Ежека.

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В финале турнира "сине-желтые" встречались с хозяевами соревнований – командой Чехии. Основное время поединка завершилось вничью – 0:0. А в серии послематчевых пенальти более точными были подопечные Владимира Езерского.

Добавим, что за историю турнира, который проводится с 1994 года, сборная Украины в пятый раз стала триумфатором этих соревнований.