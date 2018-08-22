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Сборная Украины U-18 проиграла Японии в первом матче турнира Вацлава Ежика

09:50 29 Читати українською
Сборная Украины U-18 проиграла Японии в первом матче турнира Вацлава Ежика
Сборная Украины U-18 проиграла Японии

Подопечные Олега Кузнецова в первом матче международного турнира минимально уступили сборной Японии.

В первом матче на турнире памяти Вацлава Ежика Украинская сборная (U-18) уступила сверстникам из Японии.

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Судьбу встречи решил единственный мяч, который японцы забили уже на 8-й минуте встречи.

Мемориал Вацлава Ежика

группа В

Япония – Украина – 1:0

Гол: Ютаро (8).

Украина (U-18): Трубин, В.Мудрик, Романюк, Якуба, Данилюк, Чирук (Шамич,70), Литвиненко, Мельнийчук, Гудзинский, Гуров, Пидручный.

В другом матче квартета B сборная Словакии обыграла Венгрию со счетом 2:1

Следующий поединок сборная Украины сыграет сегодня, 22 августа против Венгрии. Начало поединка в 15:00.

Турнирная таблица

1. Словакия

1

1

0

0

2—1

3

2. Япония

1

1

0

0

1—0

3

3. Венгрия

1

0

0

1

1—2

0

4. Украина

1

0

0

1

0—1

0

Теги
Сборная Украины Сборная Украины U-18 Япония Япония
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