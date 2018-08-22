Сборная Украины U-18 проиграла Японии в первом матче турнира Вацлава Ежика

Подопечные Олега Кузнецова в первом матче международного турнира минимально уступили сборной Японии.
В первом матче на турнире памяти Вацлава Ежика Украинская сборная (U-18) уступила сверстникам из Японии.
Шевченко вызвал в сборную Украины 8 легионеров на матчи против Чехии и Словакии
Судьбу встречи решил единственный мяч, который японцы забили уже на 8-й минуте встречи.
Мемориал Вацлава Ежика
группа В
Япония – Украина – 1:0
Гол: Ютаро (8).
Украина (U-18): Трубин, В.Мудрик, Романюк, Якуба, Данилюк, Чирук (Шамич,70), Литвиненко, Мельнийчук, Гудзинский, Гуров, Пидручный.
В другом матче квартета B сборная Словакии обыграла Венгрию со счетом 2:1
Следующий поединок сборная Украины сыграет сегодня, 22 августа против Венгрии. Начало поединка в 15:00.
Турнирная таблица
|
1. Словакия
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2—1
|
3
|
2. Япония
|
1
|
1
|
0
|
0
|
1—0
|
3
|
3. Венгрия
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1—2
|
0
|
4. Украина
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0—1
|
0