На этот турнир сборную Украины U-18 возглавит Владимир Самборский, который недавно присоединился к тренерскому штабу юношеских сборных Украины. Для сбора и участия в турнире он вызвал 22 футболиста из 14 клубов.

В рамках турнира подопечные Самборского сыграют против Норвегии 4 сентября в 18:30, против Швеции 6 сентября в 17:00 и против Дании 9 сентября в 18:30.

Состав юношеской сборной Украины U-18

Вратари: Ростислав Баглай (Шахтер Донецк), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия), Федор Ткаченко (Бетис, Испания).

Защитники: Егор Костюк, Никита Калюжный (оба – Шахтер Донецк), Даниил Огородник (Динамо Киев), Арсен Залипка (Рух Львов), Артем Мурадян (Боруссия М, Германия), Никита Мельник (Наполи, Италия), Станислав Толстолис (Насьональ, Португалия).

Полузащитники: Артем Зубрий, Александр Балакай, Александр Середа (все – Шахтер Донецк), Назар Иваськив (Динамо Киев), Мухаммад Джурабаев (Рух Львов), Андрей Король (Металлист 1925 Харьков), Артем Корж (Полесье Житомир), Илья Кутья (Хайдук, Хорватия), Антон Мартынюк (ПСВ, Нидерланды).

Нападающие: Захарий Захаркив (Колос Ковалевка), Дмитрий Зудин (Хайдук, Хорватия), Илья Меньшиков (Аустрия, Австрия).

