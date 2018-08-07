Сборная Украины U-17 узнала соперников на Мемориале Банникова

Стали известны составы обеих групп на Мемориале Банникова, который стартует 15 августа.

Соперниками юношеской сборной Украины в группе А будут команды из Словакии, Литвы и Грузии, сообщает официальный сайт ФФУ.

В другой группе сыграют между собой сборные Турции, Израиля, Латвии и Беларуси.

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Все свои матчи украинцы проведут на НТК имени Виктора Банникова. 15 августа состоится встреча со словаками, 16 августа – с Литвой, а 18 августа – с грузинами. Начало матчей – 18.00

В прошлом году на Мемориале Банникова играли сборные U-16. Тогда сильнейшими стали грузины, которые обыграли в финале Израиль. Украина в матче за третье место победила Словакию.