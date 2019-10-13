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Сборная Украины U-17 уверенно победила Армению

16:03 41 Читати українською
Сборная Украины U-17 уверенно победила Армению
Сборная Украины U-17 / УАФ

Подопечные Александра Петракова обыграли сборную Армении U-17 в товарищеском матче.

Товарищеский матч.

Украина U-17 – Армения U-17 – 2:0

Голы: Дм. Шостак, 37, Козик, 47

Нереализованный пенальти: Шубин, 22

Украина U-17: Исенко, Мампасси, Роман (Танчак, 70), Савчук, Козик, Кононов (Быков, 70), Очеретько (Лебедев, 62), Микитишин (Хлань, 62), Шубин (Хромей, 63), Денис Шостак (Федурко, 78), Дмитрий Шостак (Фоменко, 78).

Сборная Украины U-17 обыграла Армению в спарринге. Розпачався матч с атак украинской "молодежки" и Шубин имел прекрасную возможность открыть счет в игре, но не сумел реализовать пенальти. Но еще до перерыва Дмитрий Шостак вывел Украину вперед. После перерыва Козик удвоил преимущество и поставил точку в матче.

Сборная Украины U-18 во второй раз переиграла сверстников из Армении

Напомним, что команда Александра Петракова готовится к квалификационному раунду Евро-2020 U-17, который пройдет в Португалии в ноябре этого года. Там сборная Украины сыграет с Грузией 13-го числа, Албанией 16-го и Португалией 19-го.

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Сборная Украины Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17 Армения Армения
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