Сборная Украины U-17 уверенно победила Армению

Подопечные Александра Петракова обыграли сборную Армении U-17 в товарищеском матче.

Товарищеский матч.

Украина U-17 – Армения U-17 – 2:0

Голы: Дм. Шостак, 37, Козик, 47

Нереализованный пенальти: Шубин, 22

Украина U-17: Исенко, Мампасси, Роман (Танчак, 70), Савчук, Козик, Кононов (Быков, 70), Очеретько (Лебедев, 62), Микитишин (Хлань, 62), Шубин (Хромей, 63), Денис Шостак (Федурко, 78), Дмитрий Шостак (Фоменко, 78).

Сборная Украины U-17 обыграла Армению в спарринге. Розпачався матч с атак украинской "молодежки" и Шубин имел прекрасную возможность открыть счет в игре, но не сумел реализовать пенальти. Но еще до перерыва Дмитрий Шостак вывел Украину вперед. После перерыва Козик удвоил преимущество и поставил точку в матче.

Сборная Украины U-18 во второй раз переиграла сверстников из Армении

Напомним, что команда Александра Петракова готовится к квалификационному раунду Евро-2020 U-17, который пройдет в Португалии в ноябре этого года. Там сборная Украины сыграет с Грузией 13-го числа, Албанией 16-го и Португалией 19-го.