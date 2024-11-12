Сборная Украины U-17 проиграла сверстникам из Хорватии в товарищеском матче. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Украина U-17 – Хорватия U-17 – 1:2

Голы: Ткаченко, 76 – Яман, 4, Кусанович, 26

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Сборная Украины U-17 проводит тренировочный сбор в Хорватии, где сыграла первый матч против своих сверстников в Риеке.

Команда Юрия Мороза очень быстро пропустила. Уже на четвертой минуте Яман вывел хорватов вперед. Удвоил преимущество Кусанович, который воспользовался абсолютным провалом в обороне сборной Украины. После перерыва оба тренера провели замены.

Свежие игроки добавили агрессивности "сине-желтым", которые атаковали более энергично и опасно, чем в первом тайме. Александр Ткаченко, воспитанник Вердера, на 76 минуте отыграл один гол. Хорваты не сумели быстро выйти из-под прессинга, полузащитник удачно отобрал мяч, самостоятельно дошел в штрафную и точно пробил под стойку в угол. Под конец игры украинцы попытались провести несколько атак, но сравнять счет не удалось. В итоге команда Мороза проиграла 1:2.

Во втором товарищеском матче сборная Украины U-17 также сыграет против хорватов. Другой спарринг запланирован на 14 октября.

Напомним, юношеская сборная Украины успешно преодолела первый раунд квалификации на Евро-2025. Далее команду ждет второй раунд, который состоится весной.

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