Женская сборная Украины U-17 одержала разгромную победу над Румынией в первом раунде отбора к Евро-2025. Читайте обзор игры в этой новости на "Футбол 24".

Женское Евро-2025, группа В2, первый раунд отбора, 3-й тур

Румыния U-17 – Украина U-17 – 0:3

Голы: Колодий, 7, Леспух, 45+1, Бортя 53, (аг.)

Предыдущие два матча оказались для женской сборной Украины U-17 слишком легкими: разгромные победы над Молдовой (5:0) и Мальтой (10:0). Игра с румынками также завершилась погромом.

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Колодий открыла счет в начале первого тайма, перед перерывом Леспух удвоила преимущество, а все завершилось автоголом Борти – победа Украины со счетом 3:0.

Таким образом, женская сборная Украины U-17 заняли первое место в группе, а общий счет после 3 матчей – 18:0. Жеребьевка второго раунда отбора состоится 6 декабря. Добавим, что в начале 2025 года пройдет второй раунд отбора. По итогам соревнований в Лиге А определятся семь сборных, которые составят компанию Фарерским островам в финальной стадии.

Сборная Украины U-17 с двумя дублями сокрушила Молдову в стартовом матче отбора на женское Евро-2025