Сборная Украины U-17 стала победителем турнира в Латвии

Подопечные Александра Петракова обыграли Северную Македонию и выиграли товарищеский турнир в Латвии.

Турнир четырех сборных, 3 тур

Украина U-17 – Северная Македония U-17 – 3:1

Голы: Волошин, 19, Микитишин, 56, Яцык, 88 – 11

Украина U-17 победила Турцию в рамках товарищеского турнира

Украина U-17: Исенко, Роман, Танчак, Савчук, Дячук, Кононов (Маленков, 71), Лебедев (Шубин, 46), Яцык (Бомащук, 88), Хлань (Микитишин, 46), Волошин (Шостак, 65), Горбач (Попов, 60).

Сборная Украины U-17 в заключительном туре турнира четырех сборных, который проходил в Латвии, встретилась со сверстниками из Северной Македонии. Балканцы быстро открыли счет, но через 8 минут Волошин восстановил равновесие, а после перерыва Микитишин и Яцык принесли победу "сине-желтым". По итогам турнира подопечные Александра Петракова набрали 7 очков и стали победителями турнира.