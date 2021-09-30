Девушки из команды Украины U-17 продолжают уверенно возглавлять свою группу.

Евро-2022 (WU-17). Лига В. Группа 3

Украина (WU-17) – Молдова (WU-17) – 7:0

Голы: Бондарева (7), Борковская (47), Невар (49), Гончарук (56), Радионова (58, пен.), Дуб (60), Скоцик (83)

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После яркой победы над командой Северной Македонии WU-17 (3: 0), украинки не оставили никаких шансов сборной Молдовы.

Тотальное преимущество "сине-желтых" конвертировалась в 7 безответных мячей. Счет мог быть более разгромный, ведь подопечные Сергея Сапронова по ударам опередили соперника со счетом 37:0.

Следующим поединком для юных украинок станет решающий поединок против сверстников из Эстонии. С деталями регламента турнира можно ознакомиться на официальном сайте УАФ.

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