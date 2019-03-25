Сборная Украины U-17 спокойно обыграла Косово в стартовом поединке отбора на Евро-2019

Юношеская сборная Украины в первом матче Группы 5 Элит-раунда Евро-2019 (U-17) обыграла команду Косово.

Элитный раунд Евро-2019 (U-17). Группа 5

Косово – Украина – 0:2

Голы: Батагов, 19 Вьюнник, 27

Состав сборной Украины: Нещерет; Забарный, Вивчаренко, Вьюнник (Эмере, 87), Ванат (Рязанцев, 80), Судаков (Рубчинский, 80), Близниченко (Гончарук, 70), Батагов, Блажко, Кобылянский (Егбуджуо, 70), Скорко.

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Подопечные Владимира Езерского с победы начали решающий этап отбора на чемпионат Европы.

Украинцы открыли счет на 19-й минуте. Виктор Близниченко подал угловой, а Арсений Батагов замкнул передачу партнера. Вскоре благодаря усилиям Богдана Вьюнника "сине-желтые" удвоили свое преимущество.

После пепервы наставник Косово пытался спасти ситуацию с помощью замен, но украинская сборная смогла удержать преимущество.

Следующий поединок юношеская команда Украины проведет против сверстников из Греции. Матч состоится в четверг, 28 марта.