"Сине-желтые" феерично начали путь на чемпионат Европы, разгромив сверстников из Молдовы (5:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Евро-2025, группа В2, первый раунд отбора

Украина WU-17 – Молдова WU-17 – 5:0

Голы: Колодий, 62, 76, Авраменко, 70, Леспух, 75, 81

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Девичья сборная Украины стартовала в отборе Евро-2025. Первым ее оппонентом в лиге В стала Молдова. Несмотря на тотальное преимущество украинки не смогли распаковать ворота соперниц в первом тайме, зато компенсировали все после перерыва, забив пять сухих голов. Дублями отметились Дарья Колодий из Кривбасса и Карина Леспух из Миная. Еще один мяч в активе Анны Авраменко (также из Кривбасса).

Следующий поединок первого раунда отбора подопечные Сергея Сапронова проведут против команды Мальты 16 ноября.

К слову, в параллельном матче нашей группы Румыния одолела Мальту со счетом 4:1. Как следствие, Украина возглавляет группу В2 с 3 пунктами. Столько же баллов у румынок, которые идут вторыми. Мальта и Молдова пока без очков.

Напомним, победитель группы и обладатель второго места с лучшими результатами против команд, которые займут первое и третье места в своих группах, перейдут в высший дивизион.

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