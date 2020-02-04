Сборная Украины U-17 отправилась на тренировочный сбор без футболистов Динамо

Юношеская сборная Украины (U-17) проводит тренировочные сборы в испанской Марбелье.

Делегация "сине-желтых" отправилась в Испанию вчера, 3 февраля. Главный тренер команды Александр Петраков взял на сбор 20 футболистов.

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Вратари: Тимур Пузанков (Шахтер), Павел Исенко (Ворскла).

Защитники: Марк Мампасси, Эдуард Козик, Андрей Булеза (все – Шахтер), Виталий Роман (Карпаты), Глеб Савчук (УФК-Карпаты).

Полузащитники: Артур Микитишин, Олег Очеретько, Дмитрий Капинус, Михаил Хромей (все – Шахтер), Никита Кононов, Сергей Лебедев (оба – СК Днепр-1), Максим Хлань (Карпаты), Василий Танчак (Львов), Богдан Шубин (Шальке, Германия).

Нападающие: Денис Шостак, Владислав Погорелый (оба – Шахтер), Дмитрий Шостак (Карпаты), Назарий Довгань (Атлетико Испания).

Добавим, что в Марбелье Украина U-17 проведет три поединка: 6 февраля подопечные Петракова сыграют с Англией, 8 – с Бельгией и 10-го – снова с Англией.

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