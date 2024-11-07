Главный тренер юношеской сборной Юрий Мороз определился со списком игроков, которые будут вызваны на спарринги против балканцев.

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2008 года рождения) с 9-го по 16 ноября будет проводить тренировочный сбор в Хорватии. Там 12 и 14 ноября "сине-желтые" сыграют два спарринга с местными сверстниками. Тренерский штаб прислал вызов 22-м футболистам, сообщает официальный сайт УАФ.

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Костяк сборной составляют два отечественных клуба и легионеры. Больше всего игроков в команду делегировал Шахтер (6 человек). Рух представлен пятью исполнителями, еще два футболиста – из Динамо, остальные – легионеры.

Вратари: Игорь Костенко (Бенфика), Федор Ткаченко (Бетис).

Защитники: Никита Калюжный, Егор Костюк, Ярослав Милокост, Егор Онищук (все – Шахтер), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон, Алексей Пискун (все – Рух), Никита Мельник (Имолезе), Александр Ткаченко (Вердер).

Полузащитники: Павел Люсин (Динамо), Артем Зубрий, Александр Середа (оба – Шахтер), Ролан Мустафаев, Мухаммад Джурабаев (оба – Рух), Егор Кощий (Байер), Николай Петровский (Штутгарт), Александр Шишкевич (Риу Аве), Артем Мурадян (Боруссия М).

Нападающие: Даниил Юрченко (Динамо), Дмитрий Зудин (Хайдук).

Напомним, юношеская сборная Украины выполнила задачу в первом квалификационном раунде Евро-2025 (U-17). "Сине-желтые" заняли второе место, что позволило команде выйти во второй этап отбора, который состоится весной следующего года.

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