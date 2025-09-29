Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник назвал футболистов 2009 года рождения, которые будут готовиться к первому раунду квалификационного турнира чемпионата Европы-2026 (U-17).

На первом этапе квалификации украинцы сыграют с командами Черногории (1 октября в 15:30 по Киеву), Эстонии (4 октября в 15:30) и Италии (7 октября в 15:30). Отборочный турнир состоится в Эстонии.

Среди исполнителей в списке есть и сенсационный полузащитник Барселоны Артем Рыбак.

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия, Польша), Дмитрий Пожар (Динамо Киев).

Защитники: Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба – ЛНЗ Черкассы), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия), Олег Пилипюк (Шахтер Донецк).

Полузащитники: Станислав Шукалович (Шахтер Донецк), Денис Гордеев, Александр Гоч, Олег Дзюринец (все – Рух Львов), Андрей Гамзик (Байер, Германия), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Даниил Дячок, Ярослав Буравцов (оба – Динамо Киев), Артем Рыбак (Барселона, Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния (Динамо Киев), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия).

