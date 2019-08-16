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Сборная Украины U-17 начнет подготовку к турниру имени Банникова под руководством Петракова

20:52 47 Читати українською
Сборная Украины U-17 начнет подготовку к турниру имени Банникова под руководством Петракова
Александр Петраков / УАФ

Сборная Украины U-17 начнет участие на турнире имени Банникова 26 августа.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Петракова начнет тренировочный сбор 21 августа, который станет подготовкой к турниру имени Виктора Банникова, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Добавим, что сборная Украины U-17 на турнире Банникова попала в группу A, где сыграет против сборных Латвии, Азербайджана и Израиля. Стартовый поединок на турнире Украина проведет 26 августа против латвийцев.

Напомним, что главный тренер команды Александр Петраков в июне со сборной Украины U-20 выиграл Чемпионат мира, который проводился в Польше.

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Александр Петраков Александр Петраков Украина U-17 Украина U-17 Турнир памяти Виктора Банникова Сборная Украины
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