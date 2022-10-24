Евро-2023 (U-17). Квалификация

Азербайджан (U-17) – Украина (U-17) – 2:5

Голы: Гусейнов, 77, Маммадов, 83(п) – Пономаренко, 33(п), 39, 59, 68, Осипенко, 90

Подопечные Юрия Мороза без проблем разобрались со своим первым соперником в группе 2. Героем матча стал Матвей Пономаренко. Футболист Динамо, выступающий в составе Зари, записал в свой актив 4 гола.

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Отметим, что сборная Украины держала свои ворота на замке, пока их защищал голкипер Руха Маркиян Бакус. На 67-й минуте его заменил сын Григория Суркиса Вячеслав, которому пришлось дважды достать мяч из сетки собственных ворот. Однако "сине-желтые" удержали победу и с хорошим настроением будут готовиться к следующему матчу отбора против Лихтенштейна, который состоится 27 октября.