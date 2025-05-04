Юношеская сборная Украины U-16 проиграла Греции в дебютном матче на Турнире развития УЕФА (1:3). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Греция U-16 – Украина U-16 – 3:1

Голы: Контраси, 12, Тунусидис, 13, КостоглуЕ 77 – Онищук, 5 (пен.)

На 55-й минуте Контраси не реализовал пенальти (мимо ворот)

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Сегодня, 4 мая, юношеская сборная Украины U-16 провела свой первый матч на Турнире развития УЕФА в Финляндии, где встретились с командой Греции.

Украина быстро вышла вперед благодаря реализованному пенальти Онищука после фола грека в штрафной площадке. Однако вскоре соперники сравняли счет, когда Контраси завершил контратаку, а Тунусидис великолепным ударом поставил команду впереди. Первый тайм закончился с преимуществом для Греции, которая была ближе к еще одному голу.

В начале второго тайма греки имели шанс увеличить свое преимущество, получив пенальти, но Контраси не смог реализовать его. Украинцы пытались сравнять счет, однако без успеха. А на 77-й минуте Костоглу поставил окончательную точку, увеличив счет до 3:1.

Поэтому первый матч для Украины на турнире завершился поражением со счетом 1:3. Следующий поединок "сине-желтые" проведут 6 мая против хозяев, начало игры – о 17:30.

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