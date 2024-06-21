"Сине-желтые" уступили в спарринге с сенегальцами (0:1) в рамках подготовки к квалификации Евро-2025 (U-17).

Dream Cup-2024, 2-й тур

Украина U-16 – Сенегал U-16 – 0:1

Гол: Соу, 46

Юношеская сборная Украины стартовала с сокрушительного поражения от Японии на товарищеском турнире

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г. р.) потерпела очередное поражение на международном турнире, который проходит в Японии. В первом матче подопечные Юрия Мороза уступили хозяевам соревнований с разгромным счетом 0:6, а во втором спарринге не смогли справиться с Сенегалом, пропустив единственный гол сразу в начале второго тайма. В параллельном поединке Япония разбила Венесуэлу 4:0.

Свой завершающую игру на турнире "сине-желтые" проведут 23 июня с венесуэльцами.

После двух туров Украина в турнирной таблице идет последней без очков. Лидирует с 6-ю пунктами Япония, вторую-третью строчки с тремя баллами делят между собой Сенегал и Венесуэла.

Украина триумфовала на престижном турнире перед Олимпиадой – Шедевральный ассист Сикана и тревожный второй тайм