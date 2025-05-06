Юношеская сборная Украины U-16 проиграла Финляндии в матче на Турнире развития УЕФА (0:1). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".

Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16

Греция U-16 – Украина U-16 – 0:1

Гол: Койвуранта, 63

Сборная Украины U-16 с поражения Греции начала Турнир развития УЕФА – забитый пенальти стал единственным голом "сине-желтых"

Сборная Украины U-17 потерпела второе поражение на турнире в Финляндии, окончательно потеряв шансы на победу соревнований. После стартового фиаско от Греции подопечные Александра Сытника уступили и хозяевам соревнований – 0:1.

В первом тайме украинцы имели несколько хороших моментов: Швец пробил чуть мимо, а удар Квиквинии приняла на себя перекладина. Степанов спас команду после опасного ответного удара головой в ответ. Однако после перерыва финны организовали результативную атаку – Койвуранта удачно сыграл на добивании.

Лучшая возможность отыграться выпала уже в конце встречи, но Сердюк и Добровольский не смогли пробить вратаря. Заключительный матч украинцы проведут 9 мая против Венгрии.

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