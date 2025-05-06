Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение подряд и потеряла шансы на победу в Турнире развития УЕФА
Юношеская сборная Украины U-16 проиграла Финляндии в матче на Турнире развития УЕФА (0:1). Счет и обзор матча – на "Футбол 24".
Турнир развития УЕФА среди юношеских сборных U-16
Греция U-16 – Украина U-16 – 0:1
Гол: Койвуранта, 63
Сборная Украины U-16 с поражения Греции начала Турнир развития УЕФА – забитый пенальти стал единственным голом "сине-желтых"
Сборная Украины U-17 потерпела второе поражение на турнире в Финляндии, окончательно потеряв шансы на победу соревнований. После стартового фиаско от Греции подопечные Александра Сытника уступили и хозяевам соревнований – 0:1.
В первом тайме украинцы имели несколько хороших моментов: Швец пробил чуть мимо, а удар Квиквинии приняла на себя перекладина. Степанов спас команду после опасного ответного удара головой в ответ. Однако после перерыва финны организовали результативную атаку – Койвуранта удачно сыграл на добивании.
Лучшая возможность отыграться выпала уже в конце встречи, но Сердюк и Добровольский не смогли пробить вратаря. Заключительный матч украинцы проведут 9 мая против Венгрии.
Золотые 80-е: Реал должен благодарить Черноморца, Легенда Юве попал под фургон, Кровавые гетры Платини и еще 27 фото