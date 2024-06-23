Dream Cup-2024, 2-й тур

Венесуэла U-16 – Украина U-16 – 4:1

Голы: Сульбаран, 19, 68, Ал. Гарсия, 32, Муньйос, 58 – Соломон, 50

Сборная Украины U-16 потерпела второе поражение подряд на международном турнире в Японии

Сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г. р.) завершила выступления на турнире в Японии, где готовилась к квалификации Евро-2025 (U-17). Подопечные Юрия Мороза провели на острове три матча и во всех трех проиграли. В первом матче "сине-желтые" были разгромлены хозяевами турнира (0:6), а во втором потерпели минимальное поражение от Сенегала.

В заключительной игре наши ребята снова потерпели фиаско – на этот раз от сверстниц из Венесуэлы. Пропустив в первом тайме два гола, воспитанник Руха Дмитрий Соломон после перерыва возродил интригу, которую соперник буквально через 8 минут похоронил. Еще два гола окончательно прибили Украину, которая завершила турнир с разницей голов 11:1.

Напомним, что Dream Cup 2024 – один из этапов подготовки юношеской украинской сборной к Евро-2025 (U-17). Там в первом квалификационном раунде сборная Украины сыграет против Бельгии, Косово и Казахстана. Мини-турнир в нашей группе будет проходить в Бельгии, а матчи состоятся 9, 12 и 15 октября.

Юношеская сборная Украины стартовала с сокрушительного поражения от Японии на товарищеском турнире