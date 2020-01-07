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Сборная Украины U-16 определилась со спаррингами на 2020 год

7 января 17:05 84 Читати українською
Сборная Украины U-16 определилась со спаррингами на 2020 год
Сергей Нагорняк /УАФ

Сборная Украины U-16 запланировала четыре этапа подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы 2021 года.

Первый сбор пройдет с 11 по 22 января. В этот период украинцы в Турции примут участие в Кубке Эгейского моря. 23 марта стартует второй сбор. В Чехии 26-го и 29-го числа "сине-желтые" сыграют два контрольных поединка с местными сверстниками.

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Через месяц сборная Украины в Финляндии примет участие в Турнире развития УЕФА. Среди соперников – команды хозяев, Австрии и представитель Азии или Океании. Матчи состоятся 24-го, 26-го и 29 апреля.

А заключительный этап подготовки пройдет в Киеве с 20 по 31 августа. Сборная Украины будет хозяином турнира Виктора Банникова. В этих соревнованиях также примут участие команды Армении, Латвии, Беларуси, Болгарии, Турции, Финляндии и Словакии.

Отметим, что подопечные Сергея Нагорняка в рамках квалификационного раунда чемпионата Европы 2021 сойдутся со сборными Бельгии, Грузии и Литвы, поединки запланированы на 7, 10 и 13 октября.

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