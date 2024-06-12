Наставник "сине-желтых" Юрий Мороз выбрал игроков, которые будут представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) примет участие в турнире Dream Cup 2024, сообщает официальный сайт УАФ.

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Соревнования будут проходить с 19-го по 23 июня в Фукуоке на стадионе J-Village. На турнире "сине-желтые", которые будут готовиться к квалификации Евро-2025 (U-17), будут играть против сверстников из Японии, Сенегала и Венесуэлы. Вызов от тренерского штаба получили 17 футболистов.

Состав юношеской сборной Украины U-16

Вратари: Максим Роенко (Динамо), Кирилл Хадасевич (Вольфсбург, Германия).

Защитники: Ярослав Милокост (Шахтер), Арсен Залипка, Дмитрий Соломон (оба – Рух), Арсений Коваль (СК Днепр-1), Назар Хливнюк (Фортуна, Германия), Андрей Лисицкий (Фиорентина, Италия).

Полузащитники: Мирослав Романюк, Назар Иваськив, Иван Андрейко (все – Динамо), Александр Кройтарь, Даниил Слива (оба – Рух), Александр Середа (Шахтер), Карен Геворкян (Лас-Розас, Испания), Денис Хасанов (Виктория, Германия).

Нападающие: Максим Кучерявый (Динамо), Захарий Захаркив (Колос).

Напомним, недавно сборная Украины U-17 под руководством Мороза не смогла выйти из группы на Евро-2024, заняв третью строчку (в группе с Кипром, Чехией и Сербией).

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