Соревнования пройдут в Финляндии с 4 по 9 мая, где украинцы померяются силами со сверстниками из Греции, Финляндии и Венгрии. Для участия в турнире наставник вызвал 22 футболистов, рожденных не позднее 2009 года, сообщает пресс-служба УАФ.

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Юношеская сборная Украины U-16 проведет три матча. 4 мая украинцы стартуют поединком против сверстников из Греции (начало в 18:30), далее 6 мая встретятся с Финляндией (17:30), а завершат выступления 9 мая матчем против сборной Венгрии (10:00).

Состав юношеской сборной Украины U-16:

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия, Польша).

Защитники: Егор Онищук (Шахтер Донецк), Григорий Шаповалов, Назар Смотрицкий (оба – ЛНЗ Черкассы), Богдан Левицкий (Рух Львов), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Назарий Рудзей (Боруссия Д, Германия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия).

Полузащитники: Даниил Дячок, Даниил Ермак (оба – Динамо Киев), Евгений Волошко (Шахтер Донецк), Евгений Горбатов (Александрия), Ярослав Харкевич (Милан, Италия), Максим Иванов (Сампдория, Италия), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Руслан Швец (Райо Махадаонда, Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния (Динамо Киев), Денис Беда (Шахтер Донецк), Кирилл Сердюк (Нюрнберг, Германия), Владислав Задорожный (Славия, Чехия), Андрей Добровольский (Эйпен, Бельгия).

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