Сборная Франции начала отборочный цикл к ЧМ-2026 лучшим образом, обыграв Украину благодаря голам Майкла Олисе и Килиана Мбаппе. Однако, несмотря на победу, Дидье Дешам столкнулся с двумя травмами в атаке: парижанами Усманом Дембеле и Дезире Дуэ.

Дуэ был замечен хромающим, когда покидал Вроцлавский городской стадион. Он почувствовал легкое растяжение мышц, из-за чего ему пришлось покинуть поле в перерыве.

А вот у Дембеле проблема более серьезная. Он получил травму правого бедра, из-за которой будет вынужден покинуть тренировочный лагерь сборной Франции и, следовательно, не сможет участвовать во втором матче против Исландии во вторник. Как сообщает L'Équipe, Усману уже назначено МРТ.

Травмы двух лидеров ПСЖ – большой удар для парижского клуба. После матча с Украиной пресса заставила Дидье Дешама оправдываться за решение выпустить не до конца готового Дембеле на замену.

"Если я выпускаю его на поле, то потому, что с ним все в порядке, иначе я бы его не выпустил. К тому же, это другое бедро. Он был в хорошей форме. К сожалению для него, такое случается, но это могло произойти и с другим игроком. Но я сделал то, что он сказал, и с медицинской точки зрения проблем не было", – отметил Дешам.

