Авторитетный портал WhoScored оценил игроков всех сборных нашей группы в Лиге наций.

Сборная Украины перед матчем со Швейцарией / Фото УАФ

В команду дня попали сразу шесть украинцев, среди которых два дебютанта.

В частности, среди лучших игроков игрового дня есть защитники Александр Тимчик, Богдан Михайличенко и Николай Матвиенко. В список попали и полузащитники Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко – последние два отличились забитыми мячами в поединке против Швейцарии.

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Также в команде недели нашлось место представителями сборных Испании (Де Хеа и Ферран Торрес), Германии (Эмре Джан и Тимо Вернер) и Швейцарии (Харис Сеферович).

Напомним, сборная Украины сумела вырвать победу у Швейцарии (2:1) и возглавила турнирную таблицу своей группы.

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