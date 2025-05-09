Молодежная сборная Украины начала подготовку к финальной части Евро-2025 U-21, которая состоится в июне в Словакии.

Молодежная сборная Украины проведет товарищеский матч против Испании перед стартом финальной части Евро-2025 (U-21), сообщает пресс-служба УАФ.

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Поединок состоится 6 июня в Алькорконе на стадионе Санто Доминго. Время начала матча будет объявлено позже.

Этот спарринг станет важной частью подготовки к основному турниру. Согласно результатам жеребьевки, Украина попала в группу D финального Евро, где встретится с Финляндией, Нидерландами и Данией. Турнир состоится в Словакии с 11 по 28 июня 2025 года, и матчи будут проходить в восьми городах: Братислава, Трнава, Дунайская Стреда, Кошице, Жилина, Тренчин, Нитра и Прешов.

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