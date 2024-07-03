Олимпийская сборная Аргентины таки выбила себе нескольких звезд для поездки на футбольный турнир Игр во Франции.

Главный тренер "альбиселесте" Хавьер Маскерано объявил финальную заявку из 18 игроков и 4 резервистов на случай форс-мажоров.

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Лионеля Месси нет, но аргентинцы могут похвастаться четырьмя другими чемпионами мира. Трое едут по "возрастному вайлд-кард" – вратарь Херонимо Рульи (Аякс), защитник Николас Отаменди (Бенфика) и форвард Хулиан Альварес (Манчестер Сити). 23-летний хавбек Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) также был на победном Мундиале, но до сих пор вписывается в возрастной ценз Олимпиады.

Напомним, что Аргентина сыграет с Украиной на групповом этапе ОИ-2024. Команда Ротаня сойдется со звездными соперниками в последнем туре 30 июля в Лионе. Другие конкуренты по группе – Марокко и Ирак.

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