Сборная Украины сыграет против 4 чемпионов мира – Аргентина объявила финальную заявку на Олимпиаду
Олимпийская сборная Аргентины таки выбила себе нескольких звезд для поездки на футбольный турнир Игр во Франции.
Главный тренер "альбиселесте" Хавьер Маскерано объявил финальную заявку из 18 игроков и 4 резервистов на случай форс-мажоров.
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Лионеля Месси нет, но аргентинцы могут похвастаться четырьмя другими чемпионами мира. Трое едут по "возрастному вайлд-кард" – вратарь Херонимо Рульи (Аякс), защитник Николас Отаменди (Бенфика) и форвард Хулиан Альварес (Манчестер Сити). 23-летний хавбек Тьяго Альмада (Атланта Юнайтед) также был на победном Мундиале, но до сих пор вписывается в возрастной ценз Олимпиады.
Напомним, что Аргентина сыграет с Украиной на групповом этапе ОИ-2024. Команда Ротаня сойдется со звездными соперниками в последнем туре 30 июля в Лионе. Другие конкуренты по группе – Марокко и Ирак.
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