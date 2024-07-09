УАФ, похоже, задумалась над тем, чтобы усилить тренерский штаб Сергея Реброва.

Пополнить команду Реброва может Андреа Малдера. По информации Динамомании, итальянский специалист уже получил предложение вернуться на работу в сборную Украины.

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Стоит заметить, что на данный момент Малдера не имеет контрактных обязательств. По завершении прошлого сезона он покинул Брайтон, где был ассистентом Роберто Де Дзерби.

Однако главное, что итальянец хорошо знает украинский футбол. С 2016-го по 2021 год Малдера был помощником главного тренера нашей национальной команды Андрея Шевченко. Та сборная выходила в четвертьфинал Евро-2020, а также побеждала такие сборные, как Испания и Португалия. Шевченко неоднократно отмечал ключевой вклад Малдеры в подготовку плана на эти матчи.

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