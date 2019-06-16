Сборная Украины стала чемпионом Европы среди футболистов с нарушением слуха – в плей-офф была обыграна Россия

Сборная Украины обыграла Германию в финале чемпионата Европы среди игроков с нарушением слуха. На стадии плей-офф "сине-желтые" победили Россию.

Дефлимпийская сборная Украины победила на чемпионате Европы. В финале "сине-желтые" одолели сборную Германии со счетом 2:0.

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Перед этим в групповом этапе команда переиграла Англию (3:1), Францию (2:0) и Швецию (2:0). В плей-офф были обыграны Ирландия (1:0) и Россия (2:1).

Стоит отметить, что украинцы забили 2 невероятных гола в ворота соперника в финальном поединке.

Видео голов на 1:33:40 и 1:47:40

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