Сборная Украины среди ветеранов получила нового тренера

Легендарный экс-защитник киевского Динамо Владимир Лозинский будет тренировать украинских ветеранов.

Новым наставником сборной Украины среди ветеранов стал Владимир Лозинский, сообщает УАФ. 65-летний специалист сменил на этом посту Анатолия Демьяненко, который накануне возглавил словацкую Нитру. Лозинский ранее входил в тренерский штаб Демьяненко, поэтому хорошо знаком с командой.

Демьяненко возглавил словацкую Нитру

Напомним, Лозинский – воспитанник киевского Динамо, в котором в качестве игрока провел девять лет (с 1975 по 1984 гг.). Кроме того, успел поиграть за киевский СКА, Металлист, Кривбасс и Кремень. На тренерском мостике имел опыт самостоятельной работы в Кремне, ЦСКА и Ворскле.

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